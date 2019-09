Slovacchia: Mazurek (Lsns) condannato per diffamazione a sfondo razziale, perderà seggio

- Milan Mazurek, membro del Consiglio nazionale slovacco per il Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns), è il primo parlamentare del paese a perdere il seggio a causa di una sentenza. Lo rivela il quotidiano "Sme", che riporta la decisione con la quale la Corte suprema ha confermato la sua condanna per diffamazione a sfondo razziale ai danni dei cittadini di etnia rom. La legge slovacca stabilisce che un deputato decada automaticamente in caso di condanna per un reato deliberato. Il seggio di Mazurek sarà conferito a Milan Spanik, leader regionale dell'Lsns a Trencin. (Vap)