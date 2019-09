Università: sindacato Coas, non abolire numero chiuso medicina ma ripensare i test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindacato Coas medici dirigenti eliminare il numero chiuso degli accessi alle facoltà di Medicina non è la soluzione ai problemi del Sistema sanitario nazionale, e neanche alle future difficoltà a reperire medici disponibili per il regolare turnover nei posti vacanti. In una nota Alessandro Garau, segretario nazionale del sindacato spiega: “È vero che 11.568 posti disponibili sono insufficienti a compensare l'immediata e crescente carenza, ma liberalizzare l'ingresso a tutti i 69mila aspiranti sarebbe dannoso al sistema Italia seppur in forma diversa”. Garau prosegue: “L’università non è in grado di garantire ad un numero di persone così elevato né adeguata disponibilità didattica, né adeguata preparazione finale. L’Italia deve impedire lo spreco delle poche risorse disponibili, andando a creare per bieco populismo un numero di medici così elevato da dover gestire negli anni successivi l’opposto fenomeno della disoccupazione ed emigrazione medica conseguente”. (segue) (Com)