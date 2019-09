Università: sindacato Coas, non abolire numero chiuso medicina ma ripensare i test (2)

- Sarà, piuttosto, necessario modificare la modalità d’accesso, ora inadeguata, spiega il sindacato- “I test a risposte multiple non garantiscono né la scelta dei candidati più dotati per quel genere di studi, né la correttezza procedurale delle prove, considerati i numerosi ricorsi degli anni scorsi e le sentenze della magistratura”, commenta Garau che poi precisa “non dimentichiamo che in Italia esiste anche il problema della disoccupazione o sottoccupazione di medici abilitati che, non avendo trovato accesso ad una specializzazione, o non avendo conseguito la specializzazione richiesta in periodo di blocco del turnover, si trovano adesso nel gruppo dei 15mila ‘camici grigi’ a disposizione assoluta del mercato privato con conseguente crollo delle remunerazioni”. (segue) (Com)