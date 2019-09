Università: sindacato Coas, non abolire numero chiuso medicina ma ripensare i test (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine Garau sottolinea come “la proposta di revisione del solo numero di accessi alla facoltà sia assolutamente incongrua rispetto alla nostra idea che sia necessaria una attenta e adeguata programmazione di tutti i parametri di ingresso e uscita dal mercato del lavoro medico in Italia, sia per specialisti che per medici di medicina generale”. E conclude: “Speriamo vivamente che diventi un punto del programma del nuovo governo questa revisione e sistematizzazione del mercato del lavoro medico, nel modo più organico ed ampio possibile, con una visione di ambito nazionale”. (Com)