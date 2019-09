Colombia: leader partito Farc invita ex combattenti a non riprendere le armi (8)

- L'annuncio di Ivan Marquez è stato condannato anche dalle Nazioni Unite, pronte a ribadire il pieno sostegno al processo di pace nonostante "gli ostacoli" che potrebbero sorgere nell'immediato futuro. "Non c'è giustificazione per il ritorno alle armi in Colombia", ha detto il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric. "Continuiamo ad appoggiare gli sforzi del governo della Colombia e di tutte le parti per completare il processo di pace e per superare tutti gli ostacoli che si dovrebbero presentare", ha detto il portavoce di Antonio Guterres. Dujarric si è quindi congratulato con la decisione del partito Farc, nato sulle ceneri della guerriglia, di portare avanti i loro obiettivi attraverso mezzi democratici". (segue) (Mec)