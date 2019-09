G.P.Monza: Lewis Hamilton potrebbe scalzare Shumacher dell'albo d'oro

- Proprio in occasione del novantesimo Gran Premio d'Italia, Lewis Hamilton potrebbe essere incoronato dalle statistiche come il pilota con più successi a Monza. L'inglese della Mercedes è già il drive che ha ottenuto più pole position di Juan Manuel Fangio e Ayrton Senna. Se dovesse brillare anche nel Formula 1 Gran Premio d'Italia 2019, potrebbe superare Michael Schumacher in due distinti albi d'oro: quello del maggior numero di podi e del maggior numero di vittorie. Schumacher è infatti salito otto volte sul podio di Monza, una in meno di Hamilton, e ha vinto cinque Gran Premi nel Tempio della Velocità, tanti quanti Hamilton. Quest'ultimo dovrà invece scontrarsi con la leggenda Alberto Ascari per ottenere il tetto della classifica dei driver con più giri in testa sul circuito brianzolo. Il pilota italiano, a cui è intitolata una delle curve più iconiche del tracciato, è a quota 220, a soli due giri di distanza dal cinque volte campione del mondo. Dal lato costruttori, la Scuderia Ferrari detiene lo scettro del team più vincente a Monza con 18 primi posti e 68 pole Segue McLaren con 26 podi e 10 vittorie. Mercedes si ferma invece a 7 vittorie e 12 podi. Il Cavallino ha vinto per l'ultima volta a Monza nel 2010 con Fernando Alonso. Lo spagnolo riuscì ad ottenere con la F10 la pole position primo gradino del podio e il giro più veloce. Spettano sempre a piloti Ferrari i primati del giro alla velocità media più alta e la velocità media più alta in gara. Il primo è stato segnato lo scorso anno da Kimi Raikkonen durante la pole position: 1'19"119 per 263,587 km/h. Il record ha scalzato il precedente di Rubens Barrichello, diventando anche il giro alla velocità media più alta in assoluto mai fatta registrare da una monoposto Fl su un circuito. Michael Schumacher nel 2003 ha invece mantenuto in gara la media più alta a Monza con 247,585 km/h. (Rem)