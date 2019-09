Torino: a Grugliasco parte Degustè, show e degustazioni con 10 Maestri del gusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da giovedì 5 a domenica 8 settembre "Degustè" al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco (Torino) mette in mostra il cibo da scoprire e da gustare con la mente, gli occhi e il palato. L'associazione Dream Up, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, ha coinvolto, per la seconda edizione di Degustè, dieci Maestri del Gusto con l’obiettivo di esaltare le eccellenze enogastronomiche, il territorio locale e i prodotti a chilometro zero. Tutto ruota attorno al Menù Degustè preparato e cucinato sul posto nel Ristorante Open Air a partire proprio dai prodotti dei Maestri del Gusto e con proposte senza glutine: il grissino stirato, gli agnolotti al sugo d’arrosto, il pesce del Mediterraneo, gli hamburger di fassona piemontese, il sushi di carne, il vitello tonnato, i peperoni di Carmagnola con bagna càuda, il tomino con acciughe al bagnet vert, il bunet, accompagnati dai vini piemontesi, Nebbiolo ed Erbaluce, e dalle birre di produzione artigianale. Oltre al menù, quest’anno viene riservato ampio spazio alle iniziative legate all’apprendimento e all’intrattenimento nella Piazza dei Maestri con laboratori, cooking show, conferenze e dibattiti sull’educazione alimentare. La celiachia viene affrontata nell’incontro organizzato dall’AIC, l’Associazione Italiana Celiachia. Lo spreco alimentare è il tema che il Food Pride si propone di combattere e di spiegare proponendo buone pratiche per ridare dignità agli scarti. La cucina anti-spreco e la cucina creativa, oltre alle ricette dolci e salate con il miele, sono anche i temi delle lezioni di cucina accompagnate da cooking show divertenti e istruttivi che diffondono cultura enogastronomica di qualità con soluzioni e idee semplici e replicabili per imparare a cucinare piatti della tradizione o piatti creativi con tempi e modalità che si adattano allo stile di vita attuale. Le lezioni sono organizzate dalla Scuola di Cucina Itinerante by Degustè e Libricette.eu, la prima libreria online dedicata agli ebook di cucina creata dalla torinese Paola Uberti. “Flat Lay Food” è invece il workshop di fotografia creativa per Instagram di Lisa Zanchetta per conoscere la cosiddetta fotografia Flat Lay, caratterizzata dal suo particolare punto di vista dall’alto, applicata al food. (segue) (Rpi)