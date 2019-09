Torino: a Grugliasco parte Degustè, show e degustazioni con 10 Maestri del gusto (2)

- “Il Gusto di Incontrarsi” è il laboratorio creativo condotto dalla naturopata Laura Bosso basato sul metodo delle arti terapie per stimolare la creatività con la danza e la scrittura creativa con l’obiettivo di aumentare il benessere e la libera espressione di se stessi. “Meditazione Degustazione”, infine, è il titolo delle degustazioni sensoriali di vini, birre, formaggi e cioccolato di Federica Piccoli con tecniche di respirazione e meditazione per scoprire il legame di vivande e bevande con il territorio da cui provengono in un percorso di valorizzazione del cibo nei suoi aspetti qualitativi, nutrizionali ed emozionali. Degusté è organizzato dall'associazione Dream Up, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, ente promotore e fondatore dei "Maestri del Gusto di Torino e provincia", AiC – Associazione Italiana Celiachia, Food Pride, Torino Doc, Torino Cheese, FinLab, Csen. Mediapartner: Libricette.eu, Sapere di Gusto magazine online. Con la partecipazione dei Maestri del Gusto: Pescheria Gallina, Macelleria Giampaolo Crü, Cioccolateria Pasticceria Zuccarello, Cascina Fontanacervo, Cantina Gnavi, Panificio Avetta, Azienda agricola Le Masche, Azienda Agricola Scaglia, Bernard Elixir, Boutic Caffè, e la presenza dei prodotti d’eccellenza del Pastificio Alina Cucini. L’acqua in distribuzione è del progetto Wami, l’acqua minerale che sgorga dalle Alpi con una missione: con ogni bottiglia acquistata vengono donati 100 litri di acqua potabile contribuendo alla realizzazione di progetti idrici in villaggi bisognosi. (Rpi)