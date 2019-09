Terrorismo: Grecia, 7 sospetti jihadisti arrestati negli ultimi 3 anni

- In Grecia sono stati arrestati sette sospetti appartenenti a gruppi terroristici di matrice islamica negli ultimi tre anni. Lo ha detto il ministro della Protezione dei cittadini Michalis Chrysochoidis intervenuto in parlamento. Lo riferisce il quotidiano di Atene “Kathimerini”. In risposta ad una domanda posta dal partito di estrema destra, Soluzione greca, Chrysochoidis ha presentato documenti che dimostrano che dal 2017 e fino al 14 agosto di quest'anno, le autorità greche hanno posto in stato di arresto sette cittadini stranieri con mandato di arresto europeo o internazionale per sospetto coinvolgimento in attività jihadiste. "Le autorità greche sono in costante stato di vigilanza per la potenziale localizzazione di sospetti elementi estremisti, per l'analisi e la valutazione di qualsiasi informazione che possa arrivare riguardo alle attività islamiste estremiste e per l'esecuzione di controlli approfonditi su qualsiasi persona che rientri nelle loro competenze", ha spiegato il ministro. Chrysochoidis ha chiarito che le forze di polizia greche ricevono una formazione ad hoc al fine di individuare le persone che potrebbero mostrare segni di radicalizzazione, "che potrebbero potenzialmente portare ad (atti di) estremismo violento e terrorismo".(Gra)