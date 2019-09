Tunisia: ministero Interno nega minacce contro leader desturiana Moussi

- Le autorità della Tunisia non hanno mai informato Abir Moussi, leader del Partito desturiano libero (Pdl), dell’esistenza di un piano per assassinarla, né le hanno chiesto di cambiare residenza. Lo ha precisato oggi il portavoce del ministero dell’Interno, Khaled Hayouni. La Moussi, avvocatessa nota per la sua forte opposizione al movimento Ennahda e all’Islam politico e candidata alle elezioni presidenziali del prossimo 15 settembre, è considerata una nostalgica del passato regime di Zine el Abdine Ben Ali. La notizia di presunte minacce nei suoi confronti era stata pubblicata dall’emittente “Sky news” sulla base di fonti di sicurezza locali. In una dichiarazione alla radio “Mosaique Fm”, Hayouni ha fatto sapere tuttavia che tutti i candidati alle elezioni del 15 settembre “godono di stretta protezione personale”. (Tut)