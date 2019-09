Albania: presidente Meta su inchiesta parlamentare nei suoi confronti, "spostare l'attenzione non giova a soluzione crisi politica"

- Per il presidente albanese della Repubblica Ilir Meta, l'inchiesta avviata nei suoi confronti, tesa alla sua rimozione dall'incarico non aiuterebbe né a risolvere la lunga crisi politica del paese, né all'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea. "Cercare di spostare l'attenzione dall'obbligo di rispettare il decreto del presidente della Repubblica per organizzare le elezioni amministrative il prossimo 13 ottobre non giova alla soluzione della crisi politica, anzi, aiuta alla sua escalation", ha scritto Meta su Facebook, mentre nel frattempo si è svolta la riunione della commissione parlamentare d'inchiesta, attivata dalla maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama subito dopo subito la decisione del capo dello Stato di annullare il 30 giugno quale data per le elezioni amministrative. Un atto ritenuto dalla maggioranza "in violazione alla costituzione". (segue) (Alt)