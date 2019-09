Albania: presidente Meta su inchiesta parlamentare nei suoi confronti, "spostare l'attenzione non giova a soluzione crisi politica" (2)

- "La propaganda contro il presidente della Repubblica non favorisce lo Stato di diritto, il cui rispetto è una condizione per l'avvio dei negoziati di adesione all'Ue il prossimo 18 ottobre", ha scritto ancora Meta, secondo il quale "i criteri di Copenaghen sono in vigore e il loro rispetto è inevitabile, se è rimasta anche un pò di volontà politica a sostegno dell'avvio dei negoziati". Con 101 voti a favore e soli 6 contrari, il parlamento albanese, composto da 140 membri, ha approvato lo scorso luglio l'istituzione dell'apposita commissione d'inchiesta. Oggi la commissione ha approvato anche la tappe da seguire. Il primo punto dell'agenda dell'inchiesta una apposita udienza con lo stesso capo dello Stato, nei prossimi giorni. La data dovrebbe essere concordata tra il presidente della commissione, rappresentante della maggioranza, e il suo vice, rappresentante invece dell'opposizione di centro destra. (segue) (Alt)