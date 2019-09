Albania: presidente Meta su inchiesta parlamentare nei suoi confronti, "spostare l'attenzione non giova a soluzione crisi politica" (3)

- Nel suo intervento in aula, in occasione dell'approvazione della commissione d'inchiesta, il premier Rama ha usato toni duri, dichiarando che "Meta non è più solo un avversario del governo, ma il nemico dichiarato della stessa costituzione, non è solo l'uomo che ha ispirato l'offensiva distruttiva contro le elezioni e la riforma giudiziaria, ma il nemico auto-proclamato del parlamento. Non è solo il politico che teme la giustizia, ma la rappresentazione di tutti quelli che lo temono e che con l'aggressione anche nei confronti dei nostri partners statunitensi ed europei, ci ha fatto vergognare, come parlamentari, come cittadini, come popolo e Stato", ha dichiarato Rama. Il premier è andato oltre quando a definito il presidente della Repubblica "una fonte di instabilità politica e istituzione e di pericolosità sociale, di fronte alla quale il parlamento non potrebbe chiudere gli occhi". A parere di Rama, "la sua rimozione è ormai obbligatoria". (segue) (Alt)