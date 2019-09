Albania: presidente Meta su inchiesta parlamentare nei suoi confronti, "spostare l'attenzione non giova a soluzione crisi politica" (6)

- Nella sua richiesta, il parlamento ha rivolto alla Commissione di Venezia 8 domande, tramite le quali vuole l'interpretazione sul ruolo di un presidente della Repubblica parlamentare e il suo rapporto con gli altri poteri, in relazione ai processi elettorali, quali sono i suoi obblighi nell'esercitazione delle competenze per stabilire la data delle elezioni e se tale data potrà essere annullata o meno mentre il processo elettorale è in corso. I deputati albanesi chiedono inoltre di sapere se l'intervento del presidente nel processo elettorale, come nel caso di Meta, sia o meno una minaccia del diritto dei cittadini ad eleggere e ad essere eletti. Una delegazione della Commissione di Venezia è attesa all'inizio della prossima settimana a Tirana, in una missione tesa a valutare la situazione e il quadro legislativo albanese prima di esprimere la sua opinione. (Alt)