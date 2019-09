Ucraina-Germania: premier Honcharuk riceve invito a Berlino da cancelliere Merkel

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha espresso le proprie congratulazioni nei confronti del nuovo premier ucraino Oleksiy Honcharuk. Merkel ha altresì espresso interesse nello sviluppo delle relazioni bilaterali fra i due paesi e ha invitato il capo del governo ucraino a visitare Berlino nei prossimi mesi. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”, riprendendo quanto si legge sul portale dell’esecutivo tedesco. Merkel ha sottolineato come la Germania resterà un partner affidabile per l’Ucraina, in particolare nel sostegno al percorso di riforme che il governo di Kiev sta portando avanti nel settore della giustizia, della decentralizzazione e nella lotta alla corruzione.(Res)