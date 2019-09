Milano: segnalato pusher su YouPol, in casa polizia gli trova 1,1 kg di marijuana

- Un italiano di 23 anni con un precedente per danneggiamento è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dopo che nel suo appartamento la Polizia ha trovato 1.136 chilogrammi di marijuana, 2.315 euro, un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi. A lui gli agenti delle Volanti della Questura sono arrivati tramite l'app YouPol. Intorno alle 2 della notte tra lunedì e martedì i poliziotti si sono recati all'indirizzo indicato in una segnalazione anonima giunta all'applicazione. Una volta sul posto si sono fatti aprire la porta dal proprietario dell'appartamento che viveva al piano di sopra del palazzo di piazzale Carlo Maciachini. Qualche minuto dopo il giovane, che lavora come rider per le consegne a domicilio, è rincasato, ma quando ha visto la pattuglia della polizia ha tentato la fuga a bordo di un monopattino elettrico. Gli operanti però sono riusciti a bloccarlo dopo pochi metri. Addosso aveva altri 80 euro, ritenuti dagli investigatori provento di attività di spaccio effettuata la sera stessa. (Rem)