Dalla Chiesa: Fico, avanti con sua battaglia contro terrorismo e criminalità organizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ricorda su Facebook: "Trentasette anni fa Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva assassinato a Palermo, vittima di un agguato mafioso in cui persero la vita anche sua moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente della Polizia di Stato Domenico Russo". Per la terza carica dello Stato "non possiamo non ricordare il rigore e l'efficacia con cui il generale affrontò il terrorismo e la criminalità organizzata. In particolare Dalla Chiesa capì che era necessario colpire nel cuore delle ampie attività economiche e finanziare della criminalità organizzata, nonché in quelle zone grigie di complicità e corruzione nelle quali la mafia esercitava la sua capacità di infiltrazione". Fico quindi esorta: "Quella battaglia va portata avanti tuttora con determinazione. L'economia illegale generata dalle mafie continua a rappresentare una onerosa e inaccettabile zavorra per il Paese, in particolare per il Mezzogiorno. E gli sforzi di tutti devono essere rivolti a sradicare definitivamente questo odioso fenomeno". (Rin)