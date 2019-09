Rifiuti Roma: Ama, possibili criticità prossime settimane, certi impianti non accolgono quanto previsto

- "Sui rifiuti avremo una probabile criticità nelle prossime settimane perché gli impianti non rispettano i contratti sottoscritti due anni fa, contratti che prevedono l'accoglienza di 2 tonnellate di rifiuti alla settimana e invece ci dicono non ne portate più di tot che non li faccio entrare". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ama Paolo Longoni, nel corso della commissione Trasparenza del Campidoglio. Longoni ha precisato che "un sito si rifiuta di ricevere i rifiuti, non quelli previsti dall'ordinanza regionale, ma quelli contrattualizzati. In tal modo mette Ama in una situazione di prospettica difficoltà. Al riguardo abbiamo scritto al prefetto e alla sindaca". Nel dettaglio alcuni impianti "sono in manutenzione come il Tm1 di Malagrotta, poi c'è un impianto di Aprilia che riduce le quantità secondo le sue volontà".(Xcol8)