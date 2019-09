Romania: premier Dancila, presidente Iohannis risponda a proposte ministri ad interim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Viorica Dancila, ha sollecitato il presidente Klaus Iohannis per una risposta sulle proposte dei ministri ad interim per i dicasteri di Energia, Ambiente e Relazioni con il Parlamento. "Sto ancora aspettando una risposta da parte del presidente Klaus Iohannis sulle proposte dei ministri ad interim per i dicasteri di Energia, Ambiente e Relazioni con il Parlamento. Sono già passati alcuni giorni. Spero ancora che il presidente Iohannis comprenda che il blocco dell'esecutivo non aiuta la governance e la stabilità del paese. Così come spero che il capo dello Stato si renda conto che le vendette con cui ci ha abituati, fanno del male prima di tutto al popolo e non agli avversari politici”, ha scritto Dancila sul suo profilo Facebook. Secondo Dancila, la Romania ha bisogno di un governo funzionale. “Pertanto – ha aggiunto - invito il presidente Iohannis a non ambire di rifiutare i ministri senza fondamento, perché un vero capo di Stato non esercita mai il potere in modo distruttivo e controproducente per il suo paese". (segue) (Rob)