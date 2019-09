Nord Macedonia: negoziati tra governo e opposizione su riforma Procura speciale, ancora nessun accordo

- Il nuovo tentativo di trovare un accordo tra maggioranza e opposizione sulla riforma della Procura speciale nella Macedonia del Nord non ha portato ancora un esito positivo. E' quanto riferisce il portale d'informazione “360 Degrees” al termine della riunione dei gruppi di lavoro del governo e dell'opposizione, composti rispettivamente dal ministro della Giustizia Renata Deskoska e dal viceministro Oliver Ristovski, e i rappresentanti dell'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne) Toni Menkinovski e Timco Mucunski. Dopo un incontro di tre ore ieri sera in parlamento a Skopje, è apparso chiaro che le differenze di posizioni rimangono sul mandato della Procura speciale e sull'esigenza di proseguire a indagare sui casi giudiziari avviati. Secondo il viceministro Ristovski, tuttavia, l'incontro sarebbe stato "costruttivo" e i negoziati proseguiranno nei prossimi giorni. (segue) (Mas)