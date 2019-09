Nord Macedonia: negoziati tra governo e opposizione su riforma Procura speciale, ancora nessun accordo (3)

- Nei giorni scorsi hanno creato polemiche le frasi del premier macedone Zoran Zaev, che ha accusato alcuni individui di puntare a far cadere il governo con le loro accuse. Secondo il presidente Stevo Pendarovski, i termini utilizzati dal premier Zaev per esprimere la sua posizione sono stati "inappropriati". In ogni caso, a modo di vedere del premier, non è ammissibile che singoli individui determino la caduta del governo di Skopje, ma è necessario fare piena chiarezza sul caso Racket e sull'eventuale ruolo della Procura speciale intercettazioni. "Ho detto che le elezioni non dovrebbero svolgersi a dicembre, perché la data di dicembre è stata forzata nel 2016; possono svolgersi ad ottobre (del 2020). Ma dopo tutte le grandi decisioni politiche, dopo tutte le riforme fatte insieme, dopo le nostre aspettative per la piena adesione Nato e per l'apertura dei negoziati di adesione Ue, in un momento in cui i dati sull'economia sono eccellenti e continuano ad essere eccellenti, dobbiamo dare un'opportunità al paese di sfruttare al massimo questo periodo irripetibile e prezioso in quanto i cittadini hanno bisogno di trarne benefici economici", ha dichiarato Zaev escludendo una crisi di governo. (segue) (Mas)