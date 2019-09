Nord Macedonia: negoziati tra governo e opposizione su riforma Procura speciale, ancora nessun accordo (5)

- Il presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski ha invitato il 12 agosto i leader politici e i procuratori del paese a interrompere le vacanze, sostenendo che è necessario fare chiarezza sulle indagini in corso nel caso giudiziario "Racket". Secondo Pendarovski, invece di procedere con le loro indagini su un caso così delicato, "le autorità sono andate in vacanza come se fosse una questione di routine; ma non è così". "Non ci sarà Stato di diritto se non risolviamo le questioni legate ai criminali del precedente governo, così come di quello attuale", ha dichiarato Pendarovski. (segue) (Mas)