Nord Macedonia: negoziati tra governo e opposizione su riforma Procura speciale, ancora nessun accordo (7)

- Le polemiche politiche tra maggioranza e opposizione nella Macedonia del Nord, attorno al presunto caso di estorsione che coinvolgerebbe il Procuratore speciale del paese Katica Janeva, si sono intensificati dopo una serie di video diffusi ad agosto dal quotidiano italiano "La Verità" che attesterebbero il coinvolgimento del Procuratore speciale Janeva in un caso di estorsione. Se confermato, tale caso andrebbe a ledere in maniera molto seria la credibilità di questo organismo giudiziario voluto nel 2015 dall'Unione europea e dall'allora leader dell'opposizione (oggi premier) Zoran Zaev. Uno dei video diffusi, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Balkan Insight", menziona per la prima volta esplicitamente anche il premier Zaev. (segue) (Mas)