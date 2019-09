Nord Macedonia: negoziati tra governo e opposizione su riforma Procura speciale, ancora nessun accordo (9)

- La diffusione dei video da parte del quotidiano italiano ha alimentato la polemica politica visto anche che la riforma della Procura speciale è uno dei temi principali nell'agenda del governo di Skopje. Janeva, intervenuta sul tema in conferenza stampa, ha negato ogni legame con questo caso di estorsione. Anche il premier Zaev ha negato un suo coinvolgimento, precisando che Jovanoski ha utilizzato il suo nome in modo abusivo "solo per rafforzare la sua posizione" nei confronti dell'interlocutore. La Procura macedone ha aperto un indagine sul caso di estorsione; mentre l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne), principale schieramento dell'opposizione, chiede le dimissioni di Zaev e l'organizzazione di elezioni anticipate. (Mas)