Rifiuti Roma: Ama, abbiamo rallentato su gara cassonetti, forse non servono 12mila unità

- "Abbiamo fortemente rallentato sulla mega gara dei cassonetti perché riteniamo sia necessario censire il patrimonio che già c'è. Acquistare 12 mila cassonetti forse è un po' troppo se entro due anni si riuscirà a toglierli dalle strade". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ama, Paolo Longoni, nel corso della commissione Trasparenza del Campidoglio. "A Roma ci sono 56.466 cassonetti da 2400 litri e 2578 di scorta sparsi in vari siti. Di questi 561 sono in corso di riparazione e quasi un migliaio sono da rottamare e occupano aree per cui si paga un affitto. Di fitti passivi Ama già paga milioni di euro", ha concluso. (xcol8)