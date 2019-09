Piccoli Comuni: Toninelli firma dm per finanziamento da 7,5 milioni per 1.152 Enti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse a disposizione, non utilizzate dai precedenti programmi per i piccoli comuni, sono 7.535.118,69 di euro e verranno utilizzati per finanziare i suddetti interventi, su richiesta dei singoli enti, in 1.152 comuni che hanno meno di 3.500 abitanti. I comuni che potranno accedere al finanziamento sono stati individuati sulla base degli indici Istat sul "Grado di urbanizzazione" e dell’Indice di vulnerabilità sociale e materiale - Ivsm. Sono stati inoltre esclusi dal finanziamento i piccoli comuni che hanno già avuto accesso ai recenti programmi (nuovi progetti di intervento e 6.000 campanili). L’importo massimo finanziabile per intervento è stato individuato in 200.000 euro (di cui fino a 150.000 euro per lavori, e fino a 50.000 euro per somme a disposizione). Il decreto è stato controfirmato dal ministro dell’Economia Giovanni Tria e potrà così entrare in vigore. (Com)