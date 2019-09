Rifiuti Roma: Ama, per ora accantonata ipotesi portarli all'estero

- "Per ora il trasferimento dei rifiuti di Roma all'estero è accantonato. La Svezia ha dato una disponibilità per 6 mila tonnellate annue che smaltiremmo in 2 giorni, quindi non lo abbiamo considerato". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ama Paolo Longoni nel corso della commissione Trasparenza del Campidoglio. (Xcol8)