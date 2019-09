Università: al via i test a corsi a numero chiuso, si parte con Medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via questa mattina, il test di ingresso per la facoltà di Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana. Il 4 settembre sarà la volta di Medicina veterinaria. Si continua con Architettura il 5 settembre. Professioni sanitarie l’11 settembre, Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese il 12 settembre, Scienze della formazione primaria il 13 settembre e Professioni sanitarie (laurea magistrale) il 25 ottobre. Quest’anno sono 84.716 i candidati che si sono iscritti ai test per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e odontoiatria, Architettura e Veterinaria. Nello specifico, sono 68.694 gli iscritti per Medicina e odontoiatria, l’anno scorso erano 67.005. Per Architettura, gli iscritti sono 8.242, rispetto ai 7.986 del 2018. (segue) (rer)