Rifiuti Roma: Ama, perdita bilancio non impatta su tasche cittadini e Campidoglio

- "Questa perdita non impatta sulle tasche dei cittadini né sul portafoglio di Roma Capitale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ama, Paolo Longoni, nel corso della commissione Trasparenza del Campidoglio riferendosi alla perdita di oltre 122 milioni di euro del bilancio Ama 2017. "Questa perdita di bilancio di Ama non ha nessun riflesso sui cittadini - ha aggiunto -. Il margine operativo di Ama resta positivo e poi Ama ha un patrimonio netto sufficientemente capiente per assorbire questa perdita". (xcol8)