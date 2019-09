Rifiuti Roma: Ama, probabile chiusura in negativo anche per bilancio 2018

- "Abbiamo già pronto anche il bilancio 2018 ed entro novembre prevediamo che possa essere approvato, se come previsto a fine settembre si approverà quello del 2017". Lo ha detto l'amministratore delegato di Ama Paolo Longoni nel corso della commissione Trasparenza del Campidoglio. Il bilancio 2018 "probabilmente chiuderà in negativo" come quello 2017 presentato al Cda nello scorso mese di agosto poiché dovrà "tenere conto dell'esito dei provvedimenti di rottamazione e della svalutazione che viene dall'incendio dell'impianto del Salario dove manca la quantificazione sia del costo della bonifica, sia del risarcimento assicurativo", ha concluso. (Xcol8)