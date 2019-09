Governo: Sisto (FI), programma è sintesi di ideologia e banalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto "il programma del possibile governo giallorosso, più che da 'articolare', come ipocritamente sostiene il Pd, è da cestinare". "Si tratta infatti di una sintesi striminzita, un insieme arruffato di intenzioni, a tratti ideologiche, comunque banali, messe una dietro l'altra. Basti pensare - prosegue - al capitolo giustizia e alla volontà di ridurre i tempi dei processi: la genericità nasconde le peggiori insidie, con la confessoria scelta di indicare le mete e non i percorsi per raggiungerle". "Il rischio di una drammatica compressione delle garanzie dei cittadini, specie al cospetto di partiti dal Dna giustizialista come il M5s e il neo Pd griffato Grillo, è altissimo", conclude. (Com)