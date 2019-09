Speciale energia: l'India supererà la Cina come maggiore importatore di carbone da coke nel 2025

- L'India supererà la Cina diventando il più grande importatore mondiale di carbone da coke entro il 2025, secondo quanto riferito da Fitch Solutions Macro Research. Si prevede che il consumo di carbone da coke in India crescerà ad un tasso medio annuo del 5,4 per cento tra il 2019 e il 2025, principalmente a causa della stessa forte crescita della produzione di acciaio nel paese, afferma il rapporto. Come riporta "Smm news", mentre la Cina domina ancora la quota di mercato complessiva, l'India diventerà sempre più importante in termini di domanda marittima. (Inn)