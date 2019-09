Speciale energia: Cina, consumo di gas naturale manterrà trend di crescita sino al 2050

- Il consumo cinese di gas naturale continuerà a crescere sino al 2050, secondo un rapporto pubblicato congiuntamente dal Dipartimento del petrolio e del gas naturale sotto l'Amministrazione nazionale per l'energia cinese (Nea), dall'Istituto delle risorse e della politica ambientale sotto il Centro di ricerca per lo sviluppo del Consiglio di Stato e dall Centro di ricerca strategica per le risorse di petrolio e gas del ministero delle Risorse naturali. Il consumo apparente della Cina di gas naturale raggiungerà circa 310 miliardi di metri cubi nel 2019, in crescita del 10 per cento circa rispetto allo scorso anno, secondo il rapporto. La stampa cinese riferisce che nel 2018, il consumo apparente di gas naturale nel paese ha raggiunto i 280,3 miliardi di metri cubi, con un aumento del 17,5 per cento su base annua. Il consumo di picco giornaliero di gas ha superato 1 miliardo di metri cubi e dieci regioni a livello provinciale hanno riportato un consumo di gas naturale di oltre 10 miliardi di metri cubi. (Cip)