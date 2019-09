Speciale energia: ministro Sviluppo economico russo, economia solida anche con scenario 40 dollari al barile

- Se il prezzo del petrolio scendesse a 40 dollari al barile l'economia russa non incontrerebbe gravi difficoltà. Lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico della Russia, Maksim Oreshkin. Ieri, 2 settembre, il prezzo al barile del greggio Brent è registrato a 54,96 dollari al barile. "I sauditi e noi abbiamo cambiato posto nel mercato petrolifero: hanno bisogno di 70 al barile, mentre a noi vanno bene i 40. Anche se, naturalmente, 60 è il prezzo migliore", ha dichiarato il ministro in un'intervista a "Tass". Secondo Oreshkin, a un prezzo del petrolio di 40 il barile, investire in nuovi progetti diventerà più difficile, ma anche a quel prezzo, la Russia non subirebbe una forte pressione sul mercato finanziario e sull'economia domestica in termini di bilancio e bilancia dei pagamenti. Secondo i calcoli del ministero dello Sviluppo economico, citati da Oreshkin, se nel 2014 la Russia aveva bisogno di 115 al barile per mantenere il proprio bilancio e la bilancia dei pagamenti, ora questo valore è sceso a 45. Di recente, la Banca mondiale ha indicato la caduta dei prezzi del petrolio tra i principali rischi per l'economia russa. (Rum)