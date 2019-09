Speciale energia: Moldova, presidente Dodon oggi a Mosca, previsto incontro con vicepremier Kozak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, è arrivato oggi a Mosca per una visita di lavoro, durante la quale ha in programma un incontro con il rappresentante speciale del Cremlino per i rapporti con Chisinau, il vicepremier Dmitrij Kozak. Lo si apprende grazie ad un messaggio pubblicato dal capo dello Stato moldavo sulla sua pagina Facebook, in cui si aggiunge che Dodon avrà anche un colloquio con l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller. Stando alle informazioni diffuse, la delegazione del presidente è composta dal ministro dell’Economia e delle Infrastrutture, Vadim Brinzan, dai consiglieri presidenziali Ion Chicu e Aureliu Ciocoi e dall’amministratore delegato della compagnia Moldovagaz, Vadim Ceban. Secondo quanto riportato dalla stampa dei due paesi, l’agenda degli incontri include diverse questioni nel quadro dei rapporti e della cooperazione energetica bilaterale tra i due paesi. (Moc)