I fatti del giorno – Asia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Renault-Nissan, i governi di Giappone e Francia ribadiscono sostegno all’alleanza - I ministri dell’Economia di Giappone e Francia, Hiroshige Seko e Bruno Le Maire, hanno ribadito ieri, 2 settembre, il sostegno dei rispettivi governi all’alleanza tra i costruttori di automobili Renault Sa e Nissan Motor Co, con l’obiettivo comune di potenziarne la competitività in un settore oggetto di una rapida transizione verso l’elettromobilità e la guida autonoma. Lo ha annunciato il ministero dell’Economia giapponese, a margine di un colloquio telefonico tra i due ministri. Le due aziende sono ancora impegnate a rivedere le reciproche relazioni di capitale dopo l’arresto dell’ex presidente Carlos Ghosn, lo scorso novembre. In una nota congiunta, i due ministri esprimono sostegno alle discussioni intraprese dalle due aziende e alla loro comune volontà di tutelare e rafforzare la loro relazione cooperativa. Un memorandum siglato dai due governi annuncia il lancio di un “dialogo politico teso a condividere informazioni e sostenere mutamenti significativi dell’ambiente dell’industria dell’auto”. (segue) (Res)