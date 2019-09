I fatti del giorno – Asia (5)

- Giappone: “Yomiuri”, Tokyo non parteciperà a coalizione Usa nel Golfo - Il Giappone non aderirà alla coalizione internazionale a guida Usa per garantire la sicurezza del traffico merci marittimo nel Golfo Persico, e in particolare attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo sostiene il quotidiano giapponese “Yomiuri”, che cita fonti governative anonime secondo cui Tokyo sta valutando invece lo schieramento autonomo delle proprie Forze di autodifesa. Il Giappone ha accolto con riluttanza la richiesta degli Stati Uniti di aderire alla coalizione, dati i tradizionali legami economici con l’Iran. Secondo “Yomiuri”, Tokyo sta studiando un piano per l’invio di un distaccamento della Marina militare in una missione di raccolta di informazioni nelle aree tra lo Stretto di Hormuz e Bab al Mandab, tra lo Yemen, Gibuti e l’Eritrea. L’area delle operazioni verrebbe estesa allo Stretto di Hormuz solo se l’Iran desse il proprio consenso. Secondo il quotidiano Giapponese, la decisione definitiva del governo giapponese giungerà dopo l’Assemblea generale delle Nazioni Unite in programma questo mese. (Res)