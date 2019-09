I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Marocco: premier El Othmani lavora a un rimpasto di governo - Il capo del governo marocchino, Saad-Eddine El Othmani, ha avviato consultazioni sul rimpasto di governo che doveva avvenire prima dell'inizio dell'anno scolastico. El Othmani, che ha esteso queste consultazioni all'opposizione, opta per la riservatezza: il processo di consultazioni con il capo del governo di Rabat per rimescolare la sua squadra di governo prima del ritorno in parlamento è iniziato in segreto. Poche informazioni ufficiali, riportate dal quotidiano "Al Ahdath" nella sua edizione di martedì 3 settembre, suggeriscono che si sono svolte consultazioni tra il capo del governo, i leader dei partiti della maggioranza e l'opposizione. (segue) (Res)