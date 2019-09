I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Marocco: i paesi del Golfo si apprestano a lanciare nuovi canali televisivi - Il gruppo saudita Mbc si sta preparando a lanciare un nuovo canale generalista in Marocco. Allo stesso modo, Abu Dhabi sta per avviare le trasmissioni di Sky News Marocco. Il timore a Rabat è che questi due nuovi canali possano "trasmettere un'immagine parziale del paese e destabilizzare l'opinione pubblica", rivela "L'Economist" in un articolo pubblicato oggi. Sky News Marocco tenderebbe anche a "amplificare la gravità dei movimenti sociali in Marocco", prosegue l’analisi. Questa "offensiva" audiovisiva nasconderebbe in realtà "agende politiche precise" e un desiderio geopolitico di mantenere una forte influenza nella zona panaraba. Un terreno già fertile da momento che il 30-40 per cento dei telespettatori marocchini sceglie di guardare i programmi delle catene televisive del Medio Oriente e dell'Egitto. (Res)