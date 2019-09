I fatti del giorno - Balcani (2)

- Romania: nuovo presidente del Senato sarà eletto l’11 settembre - Il nuovo presidente del Senato romeno sarà eletto mercoledì 11 settembre. Ieri, e' stato dato il via alla seconda sessione ordinaria dell'anno e Calin Potescu Tariceanu, leader dell'Alleanza liberal democratica (Alde)- che di recente ha lasciato ritirata dal governo ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza della Camera alta di Bucarest. Nessun accordo è stato raggiunto per la nomina di un nuovo presidente del Senato e pertanto la votazione è stata rinviata all’11 settembre. Il Partito socialdemocratico (Psd) – forza di maggioranza al governo - ha deciso di sostenere l'ex ministro degli Esteri ed esponente dell'Alleanza liberal democratica (Alde),Teodor Melescanu per la carica di presidente del Senato ma questo porterebbe ad un'esclusione di Melescanu da Alde. (segue) (Res)