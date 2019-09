I fatti del giorno - Balcani (3)

- Grecia-Paesi Bassi: premier Mitsotakis oggi all’Aia per colloqui con omologo Rutte - Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, incontrerà oggi all’Aia l’omologo olandese, Mark Rutte. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, i temi al centro dei colloqui saranno gli sviluppi in Europa, il programma di riforma economica della Grecia e la crisi migratoria. Questa è la terza visita del premier greco in una capitale europea in altrettante settimane, dopo quelle a Parigi e Berlino, in un tour incentrato nel rilanciare l'immagine della Grecia attraverso "la diplomazia della credibilità”, ha riferito una fonte dell’ufficio di Mitsotakis alla testata. Durante i colloqui all'Aia, Mitsotakis ha in programma di presentare i dettagli del programma di riforme del suo governo e di discutere le modalità su come rafforzare la cooperazione economica tra Grecia e Paesi Bassi e aumentare gli investimenti. Prima dell'Aia, il primo ministro greco visiterà l'Università tecnologica di Eindhoven. (segue) (Res)