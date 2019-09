I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia: presidente Vucic, piu della metà dei ministri a rischio dopo le elezioni - Il 50 o il 60 per cento dei ministri attuali provenienti dalle fila del Partito progressista serbo (Sns) non ricoprirà il proprio incarico in caso di una nuova vittoria elettorale dello schieramento. Lo ha detto il presidente della Serbia e leader dell'Sns Aleksandar Vucic in una dichiarazione riportata dall'emittente "B92". Vucic ha affermato che "se otteniamo nuovamente la fiducia degli elettori, la presidenza dell'Sns prenderà la decisione su chi sarà il nuovo o la nuova premier e chi ci rappresenterà nel governo". (segue) (Res)