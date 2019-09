I fatti del giorno - Balcani (5)

- Bulgaria: difensore civico Manolova annuncia sua candidatura a sindaco di Sofia - Il difensore civico nazionale bulgaro Maya Manolova ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni per il sindaco di Sofia, in programma in autunno. Manolova, ex parlamentare del Partito socialista bulgaro (Bsp), dovrebbe essere sostenuta "comitato di iniziativa" anziché da un partito politico. Lo riferisce il portale di informazione "Sofia Globe". Il difensore civico ha affermato in precedenza che se dovesse confermare la sua candidatura a sindaco della capitale bulgara, si dimetterà dalla carica pubblica che ricopre dal 2015. Il suo mandato scadrebbe nel 2020. Manolova ha conseguito una laurea in giurisprudenza e un master in economia ed è stata parlamentare dal 2005 al 2015 per il Bsp. Nel 2016 alcuni esponenti del partito la avevano nominata come possibile candidato alle elezioni di presidenziali. Manolova ha poi rinunciato alla candidatura parlando di “accordi sottobanco” all’interno della formazione politica. La sua popolarità è cresciuta da quando ricopre l’incarico di difensore civico. In caso dovesse candidarsi sfiderà l’attuale sindaco di Sofia Yordanka Fandukova, esponente di primo piano del partito di maggioranza in Bulgaria dei Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), che ha annunciato di volere ottenere un quarto mandato come primo cittadino di Sofia. Invitato a commentare l’annuncio di Manolova, il primo ministro bulgaro e leader di Gerb, Bojko Borisov ha affermato di “non avere rimpianti” nell’avere dato il proprio sostegno personale negli anni all’attuale difensore civico, nonostante le critiche ricevute dal suo partito al riguardo. (Res)