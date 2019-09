I fatti del giorno - America latina (2)

- Colombia: candidata sindaco uccisa, autorità confermano responsabilità dissidenti Farc - Le autorità colombiane hanno confermato la responsabilità dei dissidenti delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) nell'omicidio di Karina Garcia, candidato sindaco della cittadina meridionale di Suarez, e di altre cinque persone. L'omicidio plurimo, scoperto nella giornata di lunedì, sarebbe opera dell'ex guerrigliero noto con il soprannome di "Mayimbù", capo di una fazione locale dei combattenti che non hanno aderito agli accordi di pace di fine 2016. Mayimbù, ha segnalato Ceballos, è "capo di un gruppo di dissidenti delle Farc" e si ritiene sia responsabile "per l'influenza che ha nella zona in cui si è compiuto il crimine atroce". Da parte sua, il ministro della Difesa Guillermo Botero ha offerto una ricompensa di 44mila dollari a chiunque fornisca informazioni sui leader della dissidenza delle Farc operanti proprio nella provincia sudoccidentale di Cauca. (segue) (Res)