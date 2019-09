I fatti del giorno - America latina (4)

- Messico: ministro Esteri conferma morte cittadina messicana in sparatoria Texas - Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ha confermato che una delle vittime della sparatoria avvenuta sabato a Odessa, in Texas, era di nazionalità messicana. Si tratta, ha fatto sapere Ebrard in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, di Mary Granados, cittadina statunitense nata in Messico. Il ministro ha detto che "c'è anche un ferito, nato in Messico ma residente stabile a San Diego, che ha subito un'operazione e si trova in condizioni stabili". Nella serata del 31 agosto il 36enne Seth Aaron Ator ha aperto il fuoco in maniera indiscriminata sugli automobilisti lungo l'autostrada che collega Midland e Odessa quindi ha proseguito prendendo di mira dei passanti in un centro commerciale nella zona est di Odessa, prima di essere ucciso dagli agenti. La sparatoria si è chiusa con il bilancio di sette morti e 21 feriti. (segue) (Res)