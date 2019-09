I fatti del giorno - America latina (5)

- Brasile: Amazzonia, Bolsonaro "andrò all'Onu anche in sedia a rotelle" - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha annunciato che parteciperà a tutti i costi alla prossima assemblea generale delle Nazioni Unite, in programma il prossimo 20 settembre a New York, per poter dire la sua sul dossier Amazzonia, al centro del dibattito internazionale da alcune settimane. "Parteciperò all'assemblea delle Nazioni Unite. Anche se dovessi andarci in sedia a rotelle o in barella, parteciperò", ha detto il capo dello stato rimandando all'operazione chirurgica che dovrà sostenere la settimana prossima. "Voglio parlare dell'Amazzonia al mondo con conoscenza e con il patriottismo, parlare di quest'area ignorata da così tanti governi che mi hanno preceduto", ha dichiarato ai giornalisti all'uscita del palazzo presidenziale questa mattina, 2 settembre. (Res)