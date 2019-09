I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Rohani, “negoziati con gli Usa? risposta rimane negativa” - L’Iran non ha ancora preso la decisione di sedersi al tavolo delle trattative con gli Stati Uniti e al momento tutte le proposte avanzate hanno ricevuto una risposta “negativa”. Lo ha detto oggi il presidente iraniano Hassan Rohani in una riunione dell’Assemblea consultiva islamica (il foro legislativo del paese) che si è tenuta questa mattina per discutere dei futuri ministri dell'Istruzione e del Turismo. Citato dall’agenzia di stampa ufficiale iraniana “Irna”, Rohani ha detto che la strategia di Teheran si basa sulla "resistenza interna" e sulla "diplomazia attiva", aggiungendo: "Non abbiamo preso alcuna decisione di negoziare con gli Stati Uniti. Sono state avanzate molte proposte, ma la nostra risposta è sempre stata e rimane negativa”. Il presidente ha detto che la situazione dell’Iran “è dura e complicata e richiede che il nostro apparato legislativo, diplomatico e giudiziario e altri elementi del paese svolgano un lavoro eccezionale". Rohani, nel suo discorso, il leader iraniano ha descritto le pressioni economiche sull'Iran come "senza precedenti" e "mai viste negli ultimi decenni". (segue) (Res)