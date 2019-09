I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Iraq-Russia: leader delle milizie sciite irachene Al Fayyad in visita a Mosca - Il consigliere iracheno per la sicurezza nazionale e leader delle Unità della mobilitazione popolare (Pmu, la coalizione di milizie sciite), Faleh al Fayyad, ha discusso con il segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale russo, Nikolaj Patrushev, delle “relazioni bilaterali tra i due paesi amici, dei modi per rafforzarle e degli sforzi per combattere il terrorismo”. Lo riferisce una dichiarazione ufficiale diffusa dall’ufficio dell’esponente sciita iracheno. L’incontro è stato confermato anche dall’agenzia di stampa “Sputnik”. “Patrushev e Al Fayyad hanno discusso di vari aspetti della cooperazione politica tra Russia Iraq e di questioni di cooperazione nel settore militare e della difesa. Particolare attenzione è stata prestata alla situazione in Siria”, ha affermato il Consiglio di sicurezza russo. La Russia e l'Iraq mantengono stretti legami economici e militari, dal momento che Mosca ha venduto veicoli e attrezzature militari a Baghdad. Al Fayyad dovrebbe incontrare anche l'inviato speciale del presidente russo Vladimir Putin per la Siria, Alexander Lavrentiev. (Res)