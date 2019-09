Yemen: KsRelief lancia iniziativa per curare feriti ad Aden

- Il King Salman Humanitarian Aid and Relief Center ha lanciato un'iniziativa di intervento in cooperazione con il ministero della Salute e della popolazione yemenita, per curare i feriti a seguito degli eventi che sono occorsi nelle città di Aden e Abyan e che hanno condotto al ferimento di numerosi yemeniti. In una dichiarazione rilasciata dal Centro, emessa dall’agenzia di stampa ufficiale saudita (Spa), si legge: "Il King Salman Humanitarian Aid and Relief Center sta seguendo con grande interesse i tristi eventi che si sono verificati nelle città di Aden e Abyan. Partendo dal ruolo del Regno nell'alleviare la sofferenza del popolo fratello yemenita, e credendo nell'importanza di fornire aiuti e assistenza terapeutica a coloro che sono stati colpiti e feriti in questi eventi, il King Salman Centre for Relief and Humanitarian Action ha lanciato un'iniziativa (...) per curare i feriti e alleviare i loro dolori e sofferenze salute". (Res)