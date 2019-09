Difesa: Coalizione a guida saudita intercetta drone Houthi

- La Coalizione militare a guida saudita ha intercettato e abbattuto un drone dei ribelli sciiti yemeniti Houthi lanciato dalla provincia di Amran verso l’Arabia Suadita. Lo ha detto il portavoce della Coalizione, Turki al Maliki, secondo quanto riferisce l’emittente televisiva emiratina “Al Arabiya”. Al Maliki ha affermato che "i tentativi degli Houthi appoggiati dall'Iran di lanciare droni riflettono le loro perdite sul terreno. Tutti gli forzi della milizia Houthi di lanciare droni con l’aiuto dell’Iran falliranno", ha aggiunto al Maliki.ResYemen: nuovo piano di sicurezza a Shabwa dopo cacciata separatistiDohaIl governatore della provincia meridionale yemenita di Shabwa, Mohammed Bin Adi, ha annunciato che le autorità locali hanno dato il via ad un nuovo piano sicurezza per contrastare le sfide legate agli attacchi lanciati dai separatisti del Consiglio transitorio del sud (Cts) contro le forze del governo yemenita riconosciuto al livello internazionale. L'annuncio, spiega l'emittente televisiva qatariota "Al Jazeera", arriva dopo che l'esercito regolare ha ripreso ieri il controllo della provincia e in particolare di Azzen, seconda città per importanza della zona, dopo violenti scontri che hanno provocato morti e feriti contro gli indipendentisti del sud. (Res)